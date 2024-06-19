Москва, 20 июня, 2024, 00:13 — ИА Регнум. В отношении ряда преподавателей и студентов Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова (МГМСУ) завели уголовное дело по статье о взяточничестве из-за покупки результатов экзаменов. Об этом журналистам рассказал информированный источник.

ru.torange.biz Уголовное дело

«Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов», — отметил он.

Подробности расследования не уточняются, передаёт «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня источник в правоохранительных органах заявил, что силовики ведут следственные действия со студентами и педагогическим составом МГМСУ из-за вероятной покупки экзаменов. В пресс-службе вуза подтвердили проведение оперативных мероприятий. Отмечалось, что в местах проживания ряда студентов и сотрудников вуза прошли обыски.

В июне в Балашихинский городской суд Московской области поступило уголовное дело в отношении двух сотрудников Следственного комитета, обвиняемых в получении крупнейшей в современной истории России взятки. Одному из обвиняемых вменяется десять эпизодов получения взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (порядка 7,4 миллиарда рублей). По версии следствия, обвиняемый также предпринимал попытки обогатиться ещё на 1,3 миллиона долларов.