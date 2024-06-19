Энергодар, Запорожская область, 19 июня, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Электроснабжение Энергодара в Запорожской области, нарушенное после налёта киевских боевиков вечером 19 июня, восстановлено. Город получил свет с Запорожской АЭС. Об этом сообщила журналистам директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

Федя Кузнецов

Обстрел города ВСУ вели больше часа.

«Надеюсь, что обстрел прекратился совсем», — сказала Яшина, уточнив, что город запитан электроэнергией.

Как сообщало ИА Регнум, Энергодар, рядом с которым находится Запорожская АЭС, остался без света из-за атаки украинских дронов 19 июня. ВСУ ударом беспилотников уничтожили подстанцию «Луч».

Яшина заверила, что аварийное отключение электроэнергии в Энергодаре не повлияет на работу ЗАЭС.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что МАГАТЭ и его генеральному директору рано или поздно придётся признать причастность киевского режима к атакам на ЗАЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 17 июня выступил с утверждением, что агентство не обладает достаточной информацией для определения стороны, атакующей Запорожскую АЭС.