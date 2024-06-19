Берлин, 19 июня, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Немецкий стриминговый сервис Magenta TV во время трансляции чемпионата Европы по футболу показал карту континента, на которой Крым был изображён частью России, пишет 19 июня немецкий таблоид Bild.

Кадр из видео телеканала 3sat

Перед встречей сборных Турции и Грузии сервис показал карту, на которой страны, не участвующие в чемпионате Европы, были обозначены серым цветом. В их число вошла Россия, границы которой включали и Крым.

Позднее ведущий телеканала извинился, заявив, что сервис «допустил серьёзную ошибку».

Как передавало ИА Регнум, в январе в прямом эфире украинского депутатского телеканала «Рада» в ходе телемарафона ведущие показали карту России, которая включала Крымский полуостров. На канале шёл репортаж о том, что в России из-за непогоды якобы происходят коммунальные аварии, а на экране появилась карта с очертаниями полуострова в государственных границах России.

В ноябре 2023 года Европарламент на своей официальной странице в соцсети Х также опубликовал карту с Крымом в составе России. Как только комментаторы обратили на это внимание ведущих аккаунта, публикация была удалена, а позднее вместо неё появилась другая, с «исправленной» картой.

В октябре 2023 года жена главы киевского режима Елена Зеленская на встрече с представителями компании Google пожаловалась, что при запросе из России Крым отображается как часть РФ, а при запросе из Европы — как спорная территория. Она призвала изменить карты таким образом, чтобы Крым в любом случае «был» украинским. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания Зеленской, иронически поинтересовалась, не попросила ли она отображать украинскими и бутики Cartier.