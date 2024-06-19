Берлин, 19 июня, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Сборная Германии по футболу 19 июня в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы обыграла команду Венгрии.

Global Look Press/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Игра завершилась со счётом 2:0. Голы забили игроки немецкой сборной Джамал Мусиала и Илкай Гюндоган.

Команда Германии после двух матчей группового этапа набрала 6 очков и стала первым участником плей-офф «домашнего» для себя чемпионата Европы.

В другом матче той же группы (А) 19 июня сыграют команды Швейцарии и Шотландии. Швейцарцы в случае победы также досрочно обеспечат себе место в плей-офф. Матч начнётся в 22:00 мск.

Как передавало ИА Регнум, в другом матче Евро-2024 19 июня сборная Хорватии упустила победу над командой Албании, игроки которой сумели забить решающий мяч за пятой добавленной к основному времени матча минуте. Игра завершилась со счётом 2:2.

18 июня на чемпионате завершился первый тур группового этапа. В матче последнего игрового дня этого этапа команда Португалии за счёт гола, забитого в добавленное к основному времени игры время, одержала победу над Чехией — 2:1. По ходу встречи португальцы проигрывали со счётом 0:1. В тот же день сборная Турции обыграла команду Грузии. Встреча завершилась со счётом 3:1.