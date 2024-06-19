Москва, 19 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы четырёхлетняя девочка погибла, выпав с восьмого этажа многоквартирного дома. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщило столичное управление Следственного комитета.

Прокуратура Москвы

«Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в Telegram-канале столичного СК.

Девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже дома на улице Корнейчука. Ребёнок скончался на месте от полученных травм.

СК проводит следственные действия по установлению обстоятельств трагедии, сказано в сообщении. Следователи опрашивают родителей погибшего ребёнка и очевидцев происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня на улице Реутовской в Москве ребёнок в квартире на девятом этаже опёрся на москитную сетку, которая выпала из окна вместе с девочкой. Ребёнка в тяжёлом состоянии госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, девочка скончалась. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Следователи начали проводить комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.