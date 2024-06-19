* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 19 июня, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Бежавшая из России бывшая телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) попала в список террористов и экстремистов, сообщается 19 июня на сайте Росфинмониторинга.

Кадр из видео

«Лазарева Татьяна Юрьевна, 21.07.1966 г. р., г. Новосибирск», — говорится в списке.

Согласно перечню, Лазарева находится под номером 7508.

Как передавало ИА Регнум, 13 июня МВД России объявило телеведущую в розыск. По какой именно статье, не сообщали. 17 июня стало известно, что в отношении Лазаревой возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ московского главка МВД на свой запрос, пояснил, что дело было возбуждено из-за высказывания телеведущей об ударах украинских беспилотников по объектам в России. В частности, правоохранители провели лингвистическое исследование, подтвердившее тот факт, что в заявлениях содержатся сведения, направленные на оправдание терроризма.

В частности, в августе 2023 года она заявляла, что радуется атакам беспилотников на российские города.