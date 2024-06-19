Берлин, 19 июня, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Сборные Хорватии и Албании по футболу 19 июня сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Матч завершился со счётом 2:2.

В составе хорватской команды отличился нападающий Андрей Крамарич, ещё один гол игрок албанской команды Клаус Гьясула отправил в свои ворота. В составе албанцев отличились Казим Лячи, а также Гьясула, на пятой добавленной к основному времени матча минуте забивший уже в чужие ворота.

Сборная Хорватии вышла на поле в следующем составе: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Ковачич, Брозович, Модрич, Крамарич, Петкович, Майер.

В составе албанской команды с первых минут на поле появились: Стракоша, Митай, Айети, Джимсити, Хюсай, Лячи, Рамадани, Аслани, Байрами, Манай, Асани.

После второго тура группового этапа команды Хорватии и Албании делят 3-4 места, в активе каждой из них по одному очку. Лидеры группы — сборные Италии и Испании, набравшие по три очка. Матч между собой эти команды проведут 20 июня.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня на чемпионате завершился первый тур группового этапа. В матче последнего игрового дня этого этапа команда Португалии за счёт гола, забитого в добавленное к основному времени игры время, одержала победу над Чехией — 2:1. По ходу встречи португальцы проигрывали со счётом 0:1.

В тот же день сборная Турции обыграла команду Грузии. Встреча завершилась со счётом 3:1. Болельщики команд перед началом матча устроили массовую драку. Находящиеся на соседних секторах стадиона болельщики вступили в перепалку, а потом и в драку, причём использовали в ходе столкновения подручные средства. Драка была прекращена после вмешательства сотрудников полиции.