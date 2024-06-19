Пхеньян, 19 июня, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В Пхеньяне членов российской делегации попросили покинуть зал заседаний, поскольку они туда зашли раньше лидера КНДР Ким Чен Ына и президента России Владимира Путина. Инцидент попал в трансляцию, которую вела на YouTube «Комсомольская правда».

Пресс-служба Администрации Президента РФ

В частности, на кадрах видно, что за столом в зале заседаний сидят глава МИД России Сергей Лавров, который уже разложил возле себя документы, и первый вице-премьер Денис Мантуров. Министр обороны Андрей Белоусов, глава Минздрава Михаил Мурашко, зампред правительства Виталий Савельев и глава «Роскосмоса» Юрий Борисов как раз собирались сесть, когда северокорейский чиновник попросил всех выйти.

На вопрос одного из членов делегации, в чём причина такой просьбы, госслужащий КНДР пояснил, что по протоколу лидер страны должен войти первым.

После этого на трансляции сразу появились кадры пустого зала, а примерно через минуту трансляция возобновилась, когда в зале уже присутствовали Ким Чен Ын, Владимир Путин и все члены российской делегации.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В преддверии визита президента России в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

19 июня лидеры двух стран провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, рассказал российский президент. Кроме того, прошли переговоры делегаций в расширенном составе.

Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

По итогам переговоров лидеры обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Также президент России и лидер КНДР возложили цветы к монументу в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов, посетили торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон», посетили храм Живоначальной Троицы.

Вечером 19 июня Владимир Путин завершил государственный визит в Корейскую Народную Демократическую Республику (КНДР) и вылетел во Вьетнам.