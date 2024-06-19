Москва, 19 июня, 2024, 18:55 — ИА Регнум. В Москве с подозрением на ботулизм госпитализировали актёра Алексея Бардукова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов Алексей Бардуков

По предварительной информации, актёр съел готовую еду, после чего ему стало плохо. В результате Бардукова госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Ему провели ряд медицинских процедур. Несколько дней он будет находится в станционере под наблюдением врачей.

Бардуков известен по телесериалу «Диверсант», фильмам «Нюрнберг», «Перевал Дятлова» и другим.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в Москве, а позднее в Нижегородской области и Татарстане зафиксировали несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно росло. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов. По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио», изготовитель — ООО «Локалкитчэн» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», изготовитель — ООО «Гастропорт». В помещениях, где производилась продукция, провели обыски, а сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил работу.

Всего в Москве за помощью к врачам с признаками отравления обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации. В Московской области госпитализировали 20 человек. По Нижегородской области с признаками ботулизма обратились 16 человек, в Казани госпитализировали также 14 человек. Дело о массовых отравлениях в российских регионах передали в центральный аппарат СК.

Осведомлённый источник ИА Регнум ранее сообщил, что ООО «Локалкитчен», которое владеет сервисом доставки еды «Кухня на районе», в 2022 году привлекали к ответственности из-за салатов без маркировки с датой изготовления и сроком хранения. Тогда компанию обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей.

Трём фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение. Это Владимир Шин, генеральный директор компании «Локалкитчен» Антон Лозин и руководитель отдела качества компании Елена Машкова. Им инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Шина также обвиняют в организации незаконной миграции.

19 июня в Москве по уголовному делу о массовом отравлении задержали гражданина Таджикистана Карима Норматова. Более того, стало известно, что фигуранты дела пытались уничтожить продукцию, а один из фигурантов хотел скрыться.