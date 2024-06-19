Ханой, 19 июня, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Россия благодарна Вьетнаму за сбалансированную позицию по ситуации на Украине, отметил 19 июня в своей статье для вьетнамской газеты «Нян Зан» президент Владимир Путин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ранее пресс-служба Кремля информировала, что по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга Владимир Путин 19–20 июня посетит страну с государственным визитом.

«Мы благодарим наших вьетнамских друзей за проявленную сбалансированную позицию по украинскому кризису», — написал президент в своей статье.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал, что в ходе визита Путина во Вьетнам предполагается подписать более 20 документов, в том числе совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами.

Во Вьетнам Путин отправился из Пхеньяна, где он провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В ходе визита Путина в КНДР стороны подписали ряд соглашений.

В ходе совместной пресс-конференции после переговоров президент России отметил, что объективная и сбалансированная позиция КНДР по Украине подтверждает суверенный курс Пхеньяна. Как Россия, так и КНДР проводят независимую внешнюю политику и не приемлют язык шантажа и диктата, подчеркнул глава российского государства.