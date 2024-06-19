Рига, 19 июня, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Покинувшие Россию бывший продюсер Михаил Козырев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналистка Ксения Ларина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на своих страницах в социальных сетях выразили возмущение решением Нового Рижского театра уволить артистку Чулпан Хаматову.

Кадр из видео

Козырев, в частности, заявил, что Хаматова не должна отвечать за действия российского государства.

«Отказать спектаклю на основе языка — это называется просто национал-шовинизм, и в истории это именно так и останется», — написал иноагент.

Ларина, в свою очередь, назвала решение рижского театра «ошибкой, глупостью и самодурством». Прокомментировал ситуацию и артист Максим Виторган, заявивший, что руководители рижского театра приняли решение под давлением «каких-то политиков» и что это якобы схоже с ситуацией в России.

В свою очередь, живущие в Латвии подписчики Козырева в комментариях отметили, что их государство вправе принимать любые решения, а те, кому такие решения не нравится, могут уезжать. Некоторые комментаторы отметили, что Хаматова совершила ошибку, когда думала, что власти стран Прибалтики испытывают ненависть только к политическому руководству России.

«Если (режиссёр Дмитрий. — Прим. ред.) Крымов и Чулпан (Хаматова. — Прим. ред.) подумали, что со своей ненавистью к России они могут стать своими в Латвии, то это роковая ошибка. Те люди, которые у власти в Латвии, не хотят видеть и слышать русский даже в исполнении предателей Родины», — написала блогер Diana Live.

Как передавало ИА Регнум ранее, 19 июня латвийское издание Delfi сообщило, что Хаматову уволили из Нового Рижского театра и отменили спектакли с её участием. По этим данным, художественный руководитель театра Алвес Херманис был недоволен работой артистки, у которой «не получилось стать частью труппы» и «найти своего зрителя». Кроме того, работа актрисы, по мнению руководства театра, портила его репутацию: билеты на постановки с её участием плохо продавались, а критики низко оценивали актёрскую игру Хаматовой, отмечалось в материале.

Хаматова уехала из России в Латвию в феврале 2022 года, когда началась СВО на Украине. Она осудила действия России. После этого президент Владимир Путин подписал указ об исключении артистки из попечителей фонда «Круг добра». В январе 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Минкультуры лишить Хаматову звания народной артистки России.