Москва, 19 июня, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы 19 июня арестовал повара Карима Норматова, обвиняемого по делу о массовом отравлении людей консервированной фасолью.

Максим Блинов/РИА Новости Повар компании-производителя фасоли «Савон-К» гражданин Таджикистана Карим Норматов

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении повара компании — производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданина Республики Таджикистан Карима Норматова», — огласила решение судья.

Он будет содержаться под стражей до 15 августа.

Норматов работал поваром компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», он гражданин Республики Таджикистан, жил и работал в Балашихе. По информации следствия, подозреваемый по указанию фактического руководителя компании Владимира Шина с нарушением требований безопасности готовил фасоль и расфасовывал её для дальнейшей перевозки на склад ООО «Локалкитчен» с минимальными финансовыми затратами.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в Москве, а позднее в Нижегородской области и Татарстане зафиксировали несколько случаев ботулизма. Количество госпитализированных стремительно росло. Случаи заболевания оказались связаны с сервисами доставки продуктов.

По данным Роспотребнадзора, пострадавшие граждане употребляли в пищу «Салат лобио», изготовитель — ООО «ЛОКАЛКИТЧЕН» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», изготовитель — ООО «Гастропорт». В помещениях, где производилась продукция, провели обыски, а сервис доставки еды «Кухни на районе» приостановил работу.

18 июня трём фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Так, генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, а также руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируют совершение преступления по части 2 статьи 238 УК РФ («Производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

19 июня стало известно о задержании повара компании-производителя фасоли.