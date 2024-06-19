Нью-Йорк, США, 19 июня, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Украина открыта к участию России в следующем «мирном» саммите, заявил 19 июня глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, слова которого приводит агентство Bloomberg.

ALESSANDRO DELLA VALLE/POOL/ЕРА/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на международной конференции по Украине

«Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России», — сказал, в частности, он.

По данным агентства, Ермак поднял вопрос об участии России в следующем саммите, пока рабочие группы прорабатывают детали будущей встречи. Он назвал прошедшую в Бюргенштоке конференцию успешной, а следующая встреча, по его мнению, должна стать ещё более представительной.

Глава офиса Зеленского заявил, что Украина настроена «реалистично», результаты рабочих групп могут стать частью совместного мирного плана, который, по его ожиданиям, поддержат большинство стран на второй встрече. Более того, Украина открыта для участия других стран, в том числе России.

Как передавало ИА Регнум, так называемый мирный саммит по Украине, на который не была приглашена РФ, прошёл 15–16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Из приглашенных 180 стран участие в мероприятии подтвердили чуть более 90 государств, половина из которых — европейские, а также восемь организаций.

Итоговый документ изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. В частности, документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. После саммита свои подписи отозвали ещё несколько государств, среди которых Руанда, Иордания и Ирак.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что решение стран, отказавшихся подписать финальную декларацию, подорвало значимость и без этого заведомо бесперспективного саммита. Это говорит о том, что ряд стран прибыли в Швейцарию, чтобы участвовать, но не поддерживать подход Запада к конфликту на Украине, добавил он.

МИД России назвал конференцию в Швейцарии по Украине провальной. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ранее подчеркнула, что киевский режим и его западные союзники должны прекратить вводить международное сообщество в заблуждение, меняя местами причину и следствие украинского кризиса.

Перед саммитом 14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Россия согласится возобновить переговоры по мирному урегулированию кризиса на Украине. Это полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства добавил, что Москва требует признания частью России регионов, вернувшихся в её состав, а также нейтрального внеблокового безъядерного статуса для Украины, её демилитаризации и денацификации. Позиция Москвы предполагает и отмену всех западных санкций.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что мирная инициатива Путина не является ультиматумом. Он напомнил, что после переговоров в 2022 году между Россией и Украиной существенно изменилось положение. Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта на Украине при условии выполнения требований, поставленных в рамках специальной военной операции, и при учёте новых территориальных реалий.