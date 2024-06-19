Сочи, Краснодарский край, 19 июня, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС продолжают поиски девушки, которую более трёх суток назад во время шторма унесло в открытое море, сообщила пресс-служба отряда.

Нина Зотина/РИА Новости

«Спасатели МЧС России продолжают поиски девушки, пропавшей в море в минувшее воскресенье», — сказано в сообщении.

По данным RT, для проведения спасательной операции МЧС использует плавсредства (катера и лодки), а авиацию к поискам пока не привлекали.

Как передавало ИА Регнум, 20-летняя девушка пропала 16 июня в акватории пляжа «Ривьера». Её искали с берега, а потом с воды с использованием катеров. Была обследована акватория от «Ривьеры» до микрорайона Мамайка.

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В Сети ранее появились кадры, запечатлевшие происшествие. На них видно, что девушка и парень находились в воде возле берега во время шторма. Волна унесла девушку в море, а молодой человек сумел выбраться на берег.

Пресс-служба отряда МЧС ранее напомнила о правилах поведения в шторм. Если волнение моря превышает уровень в два балла, подходить к воде не следует, отмечали спасатели. В случае же, если человека уносит в море, ему нужно постараться отплыть дальше от берега, где течение становится слабее, и подавать оттуда сигналы бедствия, добавила пресс-служба.