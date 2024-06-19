Варшава, 19 июня, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Экс-министр обороны Польши Мариуш Блащак предложил Варшаве отменить запрет на использование противопехотных мин и заминировать границу с Калининградской областью России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

AP/TASS

По мнению Блащака, Польша должна выйти из Оттавской конвенции, запрещающей применение противопехотных мин, в рамках программы по укреплению восточной границы. Пресс-конференцию транслировала в соцсети X крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» (ПиС), которую бывший министр представляет в Сейме — нижней палате польского парламента.

Принятая в 1997 году Оттавская конвенция действует с 1 марта 1999 года и объединяет 164 государства. Международный договор запрещает применение, накопление запасов, производство и передачу противопехотных мин, а также предписывает их уничтожение.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле бывший заместитель министра обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал сделать минные поля и выстроить укрепления на польской и литовской границах с Россией и Белоруссией. По его словам, эту работу нужно провести в мирное время, иначе потом якобы может быть слишком поздно.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель 25 апреля заявил, что радикалы в Литве и Польше производят боевые беспилотники для ударов по важным объектам на территории страны. Позже, 7 мая, белорусский президент Александр Лукашенко подчеркнул, что обстановка у западных и южных границ страны накаляется, страны НАТО беспрецедентным образом наращивают потенциал в регионе.