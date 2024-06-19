Киев, 19 июня, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая на заседании 19 июня вышла к трибуне парламента с российским флажком, сообщила депутат Ирина Геращенко.

Zuma/TASS Марьяна Безуглая

Инцидент произошёл во время выступления парламентария от блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолия Бурмича. Безуглая установила флажок на трибуне.

Представители указанного блока обратились в комитет Верховной рады по регламенту с требованием наказать Безуглую «за рекламу символики страны-агрессора», отметила Геращенко.

Деятельность «Оппозиционной платформы — За жизнь» и ряда других оппозиционных партий была запрещена на Украине в 2022 году. Киевский режим начал конфискацию имущества данных организаций.

Как передавало ИА Регнум, в конце 2023 и начале 2024 года Безуглая неоднократно резко критиковала занимавшего тогда пост главкома ВСУ Валерия Залужного. После того, как лидер киевского режима Владимир Зеленский уволил Залужного, а Безуглая стала критиковать нового главкома Александра Сырского, украинские СМИ предположили, что отставка угрожает и этому генералу, поскольку депутат, по этой версии, озвучивает не только свою точку зрения.

Безуглая ранее делала и другие резкие заявления. В частности, она предлагала находящимся в Европе и не желающим возвращаться на Украину мужчинам призывного возраста сдавать украинские паспорта. Так она прокомментировала массовое недовольство граждан Украины решением киевских властей приостановить оказание консульских услуг в посольствах за границей до актуализации документов, связанных с призывом в ВСУ.