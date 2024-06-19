Пхеньян, 19 июня, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Блюда корейской кухни, в том числе тхань из курицы, салат из лангуста и куксу с говяжьей вырезкой, предложили президенту России Владимиру Путину на торжественном приёме в Пхеньяне, организованном лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кадр из видео

Как указано в меню, для Путина и других гостей государственного приёма приготовили заливную утиную печень с трюфелями, салат из лангуста, солёную рыбу различных сортов с душистыми травами. В числе блюд были пюреобразный тхан из курицы с женьшенем и тыквой, куксу с говяжьей вырезкой, тушёная треска, жареная баранина и отварные морепродукты.

На десерт гостям предложили шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики, а также инсамовый чай и чай из аронии в качестве напитка.

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Как сообщало ИА Регнум, на торжественном приёме в Пхеньяне Путин поднял тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР и за здоровье Ким Чен Ына. В начале приёма российский лидер сердечно поблагодарил Ким Чен Ына и всех корейских друзей за предложение посетить Пхеньян. Российская сторона тронута радушным приёмом, добавил Путин.

Ким Чен Ын вместе с Путиным проехал по Пхеньяну на автомобиле Aurus, ранее подаренном ему российским лидером. Лидер КНДР находился за рулём, а Путин — на переднем пассажирском кресле.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын.

Путин и Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.