Москва, 19 июня, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Отец восьмилетней Раисат Акиповой, прославившейся после того, как разрыдалась, не увидев президента России Владимира Путина во время его визита в Дербент, рассказал, как изменилась жизнь семьи после того, как ребёнка заметили и пригласили в Кремль и на инаугурацию президента.

ИА Регнум

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой отец школьницы Ахмет Акипов рассказал, что земляки почему-то решили, что после встречи с президентом семья «резко разбогатела» или теперь может «решить любой вопрос».

«Нет, мы обычные, простые люди. Ещё были люди, которые думали, что через меня теперь можно какой-нибудь вопрос «решить». Не очень приятно, конечно, но я не обращаю на это внимания. Чем я им помогу? Я себе не могу помочь. Меня, кстати, один раз на свадьбе попросили дать номер Владимира Владимировича. Конечно, у меня его нет и не было», — рассказал Ахмет.

Мужчина отметил, что были даже люди, которые думали, что выделенные городу из бюджета деньги, пошли в карман его семье.

На вопрос Марины Ахмедовой, не возникло ли искушения попросить что-то у президента во время встречи, Ахмет Акипов ответил отрицательно. По его словам, самым важным для родителей стало то, что глава государства исполнил мечту их дочери.

«А попросить бы я не смог. Он нас по-дружески пригласил, мне потом было бы и перед родителями стыдно, и перед ним неудобно. Родители учили меня ничего ни у кого не просить», — добавил Акипов.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.