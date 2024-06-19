Москва, 19 июня, 2024, 17:23 — ИА Регнум. В Москве госпитализировали двухлетнего ребёнка, который спал на полу в подъезде многоэтажки. Соседи обнаружили мальчика с синяками на теле и вызвали скорую помощь. Мать ребёнка находилась на другом этаже и была в состоянии наркотического опьянения. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Petrov Sergey/Global Look Press

Малыша обнаружили 18 июня жители одного из домов на Студенческой улице. Ребёнок был в одном белье и лёжал на полу. Рядом с малышом никого не было. Поднявшись выше, жильцы обнаружили и его мать, но женщина была в невменяемом состоянии. На место вызвали врачей. Ребёнка и его мать госпитализировали в больницу.

«В ДГКБ № 9 им. Сперанского бригадой скорой помощи был доставлен несовершеннолетний возрастом 2 года 7 месяцев. Перед госпитализацией был осмотрен хирургом, поставлен диагноз — ушиб мягких тканей шеи», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас мать и ребёнок находятся под наблюдением врачей. Врачи сообщили о пациентах в полицию, правоохранительные органы проводят проверку.

«В отношении несовершеннолетнего нельзя исключить противоправные действия, ребёнок был раздетый, находился один в подъезде дома без присмотра, спал на полу. Мать в этот момент находилась этажом выше, в наркотическом опьянении», — объяснил собеседник.

В ближайшее время мать мальчика будет опрошена правоохранителями, семью будут проверять органы ПДН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве на улице Милашенкова нетрезвая мать оставила ночью коляску с ребёнком во дворе. Об этой ситуации в полицию сообщили обеспокоенные соседи.