Москва, 19 июня, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Приговор учёному, профессору МФТИ Валерию Голубкину, осуждённому на 12 лет колонии строго режима за государственную измену, вступил в силу, сообщили 19 июня «Интерфаксу» в Первом апелляционный суде общей юрисдикции.

Михаил Метцель/ТАСС

«Судебной коллегией по уголовным делам 19 июня приговор Московского городского суда оставлен без изменений, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сказали в суде.

Таким образом, приговор Голубкину вступил в силу и подлежит исполнению.

Как передавало ИА Регнум, учёного заключили под стражу в апреле 2021 года. Как сообщала его защита, профессора арестовали из-за передачи им за границу открытых сведений, касающихся сверхзвуковой гражданской авиации. В 2018 году он участвовал в международном проекте по таким разработкам.

В июле 2023 года Московский городской суд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год. Детали дела не раскрывались из-за секретности, но известно, что, по версии следствия, в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передавал координатору проекта HEXAFLY-INT отчёты о работе. Как утверждала сторона защиты Голубкина, он не собирал информацию, но помогал оформлять.

В апреле 2024 года Верховный суд России отправил на пересмотр решение Мосгорсуда.

Голубкин — физик-теоретик, профессор МФТИ, доктор наук, один из самых известных специалистов по гиперзвуку.