Берлин, 19 июня, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Двое родственников вице-канцлера, министра экономики Германии Роберта Хабека служили офицерами в гитлеровской Германии, сообщил 19 июня немецкий журнал Bunte.

Global Look Press

По этим данным, дед Хабека был оберштурмфюрером СА (штурмовых отрядов), а прадед — офицером СС из близкого окружения министра пропаганды гитлеровской Германии Йозефа Геббельса.

Прадед Хабека был признан военным преступником, сказано в материале.

«Мало кто знает, что дед Роберта Хабека Курт Гранцов (1912–1952) был оберштурмфюрером СА в Третьем рейхе. Его прадед Вальтер Гранцов (1887–1952) даже принадлежал к ближнему кругу руководства террористического режима и дружил с Йозефом Геббельсом. Он был командиром бригады СС и был осужден как военный преступник. Вальтер Гранцов мечтал, чтобы его потомки после окончательной победы (гитлеровской Германии. — Прим. ред.) продолжили его дело и взяли на себя руководящие роли в Тысячелетнем Рейхе», — отметили авторы.

Хабек ранее в своих выступлениях выражал опасения в возможности возвращения нацизма в Германии, по-видимому, этот «страх» коренится в истории его семьи, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, в феврале немецкие СМИ сообщили, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, о котором она часто рассказывает на различных мемориальных мероприятиях, был нацистом и служил в вермахте. Во время Второй мировой войны дед Бербок находился в звании офицера вермахта, служил инженером в области противовоздушной обороны и активно поддерживал нацистский режим. В 1944 году его наградили гитлеровским крестом «За военные заслуги» с мечами.

Министерство иностранных дел Германии попыталось оправдать Бербок, заявив, что глава ведомства якобы не знала про нацистские взгляды своего предка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что Германия поддерживает неонацистский киевский режим потому, что у власти в Берлине находятся потомки нацистов. В частности, глава МИД Германии Бербок на протяжении длительного времени «забывала» сообщить, что её дедушка не только воевал против СССР в составе вермахта, но и был ярым сторонником национал-социализма, напомнила дипломат.