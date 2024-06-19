Москва, 19 июня, 2024, 16:22 — ИА Регнум. В Москве задержаны участники и организаторы группировки, которая завладела более чем 60 квартирами, сообщила 19 июня официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко, слова которой приводятся в Telegram-канале ведомства.

Следственный комитет России

«Следователями столичного СК совместно с сотрудниками Главного управления МВД России по Москве и УФСБ России по Москве и Московской области задержаны организаторы и участники преступной группы. Для производства следственных действий в столичный СК доставлены более 40 лиц. Они проверяются на причастность к указанным преступлениям», — сказала она.

В период 2010–2024 годов, уточнила Петренко, трое организаторов разработали и реализовали преступную схему завладения квартирами умерших москвичей на основании ложных документов, которые они предоставляли для оформления квартир в собственность подконтрольных им лиц. Таким образом соучастники незаконно приобрели право собственности более чем на 60 квартир в Москве и причинили имущественный вред городу на сумму свыше 250 млн рублей.

Также уточняется, что возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации имущества, приобретённого преступным путём.

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Как передавало ИА Регнум, в феврале двое сотрудников оркестра столичного главка МЧС были задержаны в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье «Мошенничество». По данным следствия, оба могут быть причастны к афере с квартирой, ущерб от которой составил несколько миллионов рублей.

В 2022 году Приморский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении банды «черных риелторов», которые на протяжении нескольких лет убивали собственников квартир, чтобы завладеть их имуществом.