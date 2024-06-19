София, 19 июня, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В Болгарии на территории ТЭС «Марица — Восток-2» задержали 23-летнего украинца по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил замглавы прокуратуры Софии Христо Крыстев, слова которого приводит Болгарское информационное агентство (BTA).

Hristo Rusev/Global Look Press

При обысках у задержанного были обнаружены мобильные телефоны с сим-картами, беспилотники, фотоаппараты и карты памяти.

По словам Крыстева, подозреваемый обвиняется в сборе информации, которая представляет собой государственную тайну, чтобы передать в дальнейшем собранные данные другой стране. Расследование дела в настоящий момент продолжается, добавил замглавы софийской прокуратуры.

Крыстев также подчеркнул, что угрозы безопасности ТЭС на фоне инцидента нет.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля чешская контрразведка предотвратила покушение на избранного президента Словакии Петера Пеллегрини, которое планировал совершить 24-летний гражданин Украины Марунич В. Отмечалось, что в поле зрения чешской контрразведки злоумышленник попал в декабре прошлого года.

17 июня стало известно, что в Польше потерялись трое осуждённых за якобы шпионаж в пользу России. Уточнялось, что пропавшие Артур М., Ярослав Б. и Мария М. являются осуждёнными Люблинским окружным судом в декабре прошлого года. Тогда по подозрению в якобы шпионаже в пользу российских спецслужб, а также в диверсионной деятельности были арестованы 14 граждан Украины, Белоруссии и России. Тогда обвиняемых приговорили к лишению свободы на сроки от 13 месяцев до шести лет.