Люксембург, 19 июня, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Европейский суд юстиции в Люксембурге на заседании 19 июня отклонил иск российского предпринимателя Игоря Ротенберга, который требовал отменить введённые в его отношении санкции ЕС.

Антон Новодережкин/ТАСС Игорь Ротенберг

Суд также постановил, что Ротенберг должен оплатить судебные расходы.

В санкционный список ЕС Ротенберг был включён в апреле 2022 года в рамках четвёртого пакета антироссийских ограничений.

В ноябре того же года Ротенберг обратился с иском в суд. Он требовал признать, что при внесении его в список была допущена явная ошибка. Также предприниматель отмечал, что были нарушены принципы доказывания и его право на эффективную судебную защиту.

Ранее санкции в отношении Ротенберга также ввели США и Великобритания.

Как передавало ИА Регнум, портал EUobserver со ссылкой на проект документа ЕС сообщил, что Евросоюз в рамках 14-го пакета антироссийских ограничений введёт санкции против более чем 20 граждан РФ, в том числе против основателя «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, президента пивоваренной компании «Балтика» Таймураза Боллоева и основателя корпорации AEON Роман Троценко.

В мае сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Фридман намерен получить компенсацию в размере $15,8 млрд за свои активы, замороженные Люксембургом в рамках санкций. По этим данным, представители Фридмана предложили правительству Люксембурга приступить к переговорам о выплате бизнесмену компенсации за активы, «экспроприированные» герцогством. В случае отказа совладелец консорциума «Альфа-Групп» намерен подать иск в международный арбитраж.