Москва, 19 июня, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Фестиваль «Мороженое и сладости» пройдёт с 19 по 23 июня на Тверском бульваре в Москве. Гостей мероприятия ждут кулинарные шоу, творческие мастер-классы и танцы, отметили в пресс-службе оргкомитета городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Фестиваль пройдет в рамках проекта «Лето в Москве». На площадке будет представлено мороженое по самым разным рецептам многих поколений, варенье из летних фруктов и ягод. Кроме того, там можно будет принять участие в активных играх — баскетболе, кольцебросе и бадминтоне, научиться танцевать сальсу, бачату и хип-хоп, а в творческой студии можно будет научиться созданию собственных десертов под руководством опытных преподавателей.

«Площадка работает с 12:00 до 20:00 в будни и с 12:00 до 21:00 в выходные», — говорится в сообщении.

Все дни фестиваля на Тверском бульваре будет работать лаундж-зона. Её посетители смогут сразиться в настольные игры и сделать фотографии в фотозоне в виде мороженого.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в рамках фестиваля «Лето в Москве» стартовал чемпионат по игре «Камень, ножницы, бумага». В нем приняли участие более 7 тысяч человек. Участники турнира борются друг с другом за главный приз — миллион рублей. По результатам прошедших игр уже определились первые пять финалистов.

Суперфинал чемпионата пройдёт в сентябре. В нём примут участие 48 человек.

Также в рамках фестиваля москвичи и гости столицы могут посетить на Никитском бульваре бесплатный художественный марафон. В его мастер-классах могут принять участие все желающие. Для этого необходимо прийти в арт-пространство и занять свободное место за столом для творчества.