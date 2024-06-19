Москва, 19 июня, 2024, 15:45 — ИА Регнум. В Москве с 5 по 8 июля пройдёт финал конкурса «Это у нас семейное». В мероприятии на площадке мастерской управления «Сенеж» примут участие 300 семейных команд, сообщили ИА Регнум организаторы проекта.

РАПСИ

Отмечается, что на участие в финале конкурса приглашены свыше 2 тыс. человек от 5 до 94 лет из 83 российских регионов, которые выбились в лидеры по итогу окружных полуфиналов в федеральных округах.

Согласно программе финала участникам в течении двух оценочных дней предстоит выполнить серию интеллектуальных, спортивных и творческих заданий. Так, семейным командам предстоит продемонстрировать свою эрудицию, смекалку и слаженность.

При этом финал подразумевает как образовательные, так и развлекательные программы, включая лекции, творческие мастер-классы, концерты, экскурсии, а также встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями,

В День семьи, любви и верности 8 июля будут объявлены победители конкурса. Так, 30 семей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. При этом все семьи-финалисты получат возможность отправиться в семейные путешествия.

Организаторы конкурса подчеркнули, что среди финалистов есть профессиональные династии из педагогов, работников атомной энергетики, военнослужащих, строителей и медработников. Кроме того, некоторые участники находятся в браке 50, 60 и даже 70 лет.

Как передавало ИА Регнум, в окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Казахстана. Всего же в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент России Владимир Путин. В первые же часы после начала приёма заявок на конкурс желание присоединиться к нему изъявили более ста семей из 64 регионов России.

Организаторы конкурса отметили, что главное во время выполнения заданий — это время, совместно проведённое с близкими, а также возможность вспомнить и создать семейные традиции. В качестве примера в организации рассказали о семье Калинчевых из Тюменской области, которая во время выполнения задания «званый ужин» пригласила пять семей своих друзей.