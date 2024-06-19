Ханой, 20 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл к президентскому дворцу в Ханое, где пройдут переговоры с лидером Вьетнама.

Кадр из видео

Автомобиль Путина приветствовали дети с российскими и вьетнамскими флажками в руках. Возле дворца российского лидера встретил президент Вьетнама То Лам. Главы государств вместе прошли по ковровой дорожке и заняли места на специальном подиуме.

После церемонии официальной встречи на площади перед дворцом состоится совместное фотографирование. Далее запланированы российско-вьетнамские переговоры.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита ожидается подписание более 20 документов, в числе которых совместное заявление, подтверждающее принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между Москвой и Ханоем.

В программу визита также включены посещение торжественного приёма от имени президента страны То Лама и встреча с выпускниками советских и российских вузов.

В своей статье, написанной для вьетнамской газеты «Нян Зан», Путин сообщил, что российская компания «Новатэк» планирует запустить во Вьетнаме СПГ-проекты. Кроме того, президент отметил, что Россия работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям.