Москва, 19 июня, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эксклюзивном интервью ИА Регнум прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе военную операцию Израиля в секторе Газа и гибель президента Ирана Эбрахима Раиси.

Omar Naaman/Global Look Press

Сама Кнайсль тесно связана с этим регионом. В детстве она жила в Иордании, где её отец был личным пилотом короля, а затем Карин работала там же журналистом-международником.

В беседе с ИА Регнум экс-глава астрийского МИД напомнила, что в 1993 году был начат переговорный процесс, базирующийся на Соглашениях «Осло». Теперь же нынешнюю ситуацию можно назвать апокалиптичной для Палестины

«Мы видим тотальное разрушение, масштабные атаки, волны конфискаций и депортаций. Я сама жила в Иерусалиме пару лет в 1980-х. Сегодня, к сожалению, там всё совершенно иначе. В условиях тотальной конфронтации никто больше не говорит о создании двух государств для двух народов. Соглашения «Осло» больше нереалистичны в данных обстоятельствах. Сейчас мы от этого далеки», — отметила она.

Говоря о трагической гибели иранского президента Раиси в авиакатастрофе, Карин Кнайсль выразила соболезнования всему народу Ирана.

«Иран — вторая старейшая нация после Китая. Он проходил через столько трудных периодов в своей истории. Это уязвимый момент, но я не вижу больших угроз стабильности действующего режима. Вице-президент выполняет обязанности главы государства. Главную власть в принятии решений осуществляет Корпус стражей Исламской революции. Через 50 дней там пройдут выборы. Власти смогут двигаться прежним курсом», — сказала экс-министр.

При этом Кнайсль отказалась рассуждать на тему возможной причастности израильских и американских спецслужб к гибели Раиси.

Полное интервью бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая уже более года живёт в России, читайте на сайте ИА Регнум.