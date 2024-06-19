Москва, 19 июня, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве завтра, 20 июня. Как сообщил заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков, в столице может выпасть больше месячной нормы осадков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь в Москве

«Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 20 июня, в столице ожидается очередное резкое ухудшение погодных условий, — отметил Пётр Бирюков. — Сильный дождь с грозой будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20 м/с». Заместитель мэра рассказал, что непогода сохранится в течение всех суток. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. «Может выпасть до 40 мм осадков — это свыше половины месячной нормы», — сообщил Бирюков.

Он призвал горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Московские службы приняли все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

На улицах города организовано дежурство 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП «Мосводосток». Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний города.