Москва, 19 июня, 2024, 14:18 — ИА Регнум. В мае 2023 года видео с плачущей восьмилетней жительницей Дербента Раисат Акиповой, которая расстроилась из-за того, что не увидела президента Владимира Путина, облетело интернет. Запись увидели и в Кремле, после чего Раисат с родителями пригласили на личную встречу к главе государства, а затем и на инаугурацию президента. Главный редактор ИА РегнумМарина Ахмедовапоговорила об этих встречах с Раисат и её отцом Ахметом Акиповым.

ТАСС / Александр Казаков

В частности собеседники затронули вопрос октябрьских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Тогда, начитавшись постов в соцсетях с призывами выйти на улицы, горожане отправились «искать прилетевших из Израиля» из-за недовольства действиями Тель-Авива в Секторе Газа. Незаконная акция быстро переросла в беспорядки. Кадры, на которых запечатлено как некоторые жители Махачкалы «ищут еввреев» в турбине самолёта облетели весь интернет.

Как напомнила Марина Ахмедова, например, в Дербенте есть целые кварталы татов и горских евреев. И при этом была ситуация в аэропорту Махачкалы, когда прилетел рейс из Тель-Авива и дикая толпа побежала «искать евреев, убивать их» Журналист и член СПЧ выразила удивление отностиетльно того, как подобное вообще возможно в Дагестане, где дагестанцы веками жили бок о бок с евреями.

Акипов подтвердил, что народы всегда жили в мире. Сам он рост по соседству с еврейской семьёй и дружил с ней.

«Когда я увидел это видео [из Махачкалы], я был просто ошарашен, шокирован. Зачем? Почему? Это же наши люди, которые никакого отношения не имеют ко всему этому… Так поступать, конечно, неправильно. Особенно с теми, кто живёт с нами, на нашей территории. Даже если они переехали жить в Тель-Авив, но ведь они испугались, вернулись на Родину, они не поддерживают израильскую политику. То, что было — полнейший, извините за выражение, бардак», — сказал отец Раисат.

Мужчина отметил, что беспорядки стали «никому не нужной глупостью», и никто из его семьи или окружения не пошёл бы в них участвовать и не стал бы оправдывать.

Ахмет указал, что всё случившееся — это не поддержка, не защита для людей из Газы, это — просто беспредел.

«Люди насмотрелись видео с палестинскими детьми и искали выражение своей боли. И не нашли ничего лучше, чем бежать и нападать на своих же земляков. Мне очень обидно, что с Дагестаном такое происходит. Почему люди верят каким-то пабликам, в непонятные соцсети?! У каждого человека должна быть своя голова на плечах. Я бы не пошёл туда. И мои друзья, и близкие мои друзья, никто бы не пошёл — ни из моей семьи, ни из моего окружения. Все осудили это», — добавил он.

Полное интервью Раисат и Ахмета Акиповых читайте на сайте ИА Регнум.