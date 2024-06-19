Одинцово, Московская область, 19 июня, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива, погибший в декабре 2023 года в результате покушения в Подмосковье, имел при себе пистолет, но не успел им воспользоваться. Об этом сообщает 19 июня МК.RU.

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Издание отмечает, что 6 декабря, в день убийства, правоохранители нашли на месте преступления пистолет ТТ образца 1930 года. Он лежал рядом с телом убитого и был заряжен.

«Пистолет, скорее всего, принадлежал Киве», — говорится в материале.

На протяжении нескольких месяцев боевое оружие было на экспертизе. Полиция разыскивает человека, продавшего пистолет экс-депутату. Ему грозит уголовная ответственность за незаконный оборот оружия.

Как сообщало ИА Регнум, тело 46-летнего Кивы обнаружили днём 6 декабря в деревне Супонево вблизи Одинцово, на территории отеля «Величъ Кантри Клаб». При первичном осмотре была обнаружена рана на голове и гематомы на лице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

Позже сообщалось, что Киву убили двумя выстрелами — в грудь и голову. Киллер использовал короткоствольное оружие с глушителем.

Убийца пока не найден. Правоохранители полагают, что вскоре после совершения преступления он покинул территорию России. Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов позднее заявил, что экс-депутат был убит в ходе спецоперации СБУ.