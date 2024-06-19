Москва, 19 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Ситуация с мигрантами в Европе имеет демографическую динамику, и если в России, согласно статистике, число приезжих — 10% от населения страны, то в Австрии это все 25%, и только в Вене — 34% населения — мигранты, рассказала руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в эксклюзивном интервью ИА Регнум.

Александр Кряжев/РИА Новости

Бывший министр напомнила, что всегда критически выступала относительно тотального притока мигрантов без всякого контроля.

«Ситуация имеет демографическую динамику, поскольку мы видим огромные волны семейных воссоединений. Я говорила ещё в 2015–2016 годах о том, что 80% из приезжающих — молодые люди 20 лет, и это надо умножать на шесть, потому что они тянули за собой супругов, родителей и остальных. Миллион человек прибыл в Германию, 400 тысяч — в Австрию, а, возможно, и больше. Корректной статистики нет, они не регистрируются. Школы наводнены детьми, фактически не говорящими на немецком», — поведала Кнайсль.

Кроме того, число мигрантов в Еврособзе кратно превышает количество приезжих в России. Во многом это так из-за более правильной и серьёзной миграционной системе в России, считает она.

«Люди регистрируются, у них есть документы. Мне, к счастью, помогали, иначе сама бы я не справилась. Здесь проходишь через множество различных ступеней, а в Австрии такого нет», — указала экс-глава МИд.

Также Карин Кнайсль рассказала, чем занялась после переезда в Россию, как её отменили на Западе и возможна ли смена русофобного курса на Западе. Подробнее читайте в полном интервью.