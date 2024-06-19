Брюссель, 19 июня, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Певица Полина Гагарина будет в числе более чем 20 физических лиц, в отношении которых Евросоюз введёт санкции в рамках 14-го пакета. Об этом сообщает 19 июня портал EUobserver со ссылкой на проект документа.

Pavel Kashaev/Global Look Press Полина Гагарина

«Гагарина точно будет [в списке], всего более 20 физлиц и 22 юрлица на данный момент», — заявил неназванный европейский дипломат.

Он пояснил, что поводом для включения певицы в список послужило участие в мероприятиях, посвященных вхождению новых регионов в состав России. Попавшим в чёрный список физлицам запретят въезжать в ЕС, их активы в юрисдикции сообщества будут заморожены.

Ожидается, что под санкции попадут основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, президент пивоваренной компании «Балтика» Таймураз Боллоев, основатель корпорации AEON Роман Троценко и генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский, а также ряд руководителей оборонных предприятий, госслужащих и энергетических компаний.

Как сообщало ИА Регнум, страны Евросоюза 14 июня не смогли согласовать 14-й пакет санкций против России из-за позиции Германии. Берлин не устроили положения, касающиеся механизмов привлечения европейских компаний к ответственности за нарушение антироссийских рестрикций. Следующую встречу по согласованию пакета назначили на 19 июня.

В руководстве России не раз отмечали нелегитимный характер вводимых ограничений и подчеркивали, что санкции приведут к обратному эффекту и обернутся издержками для самих западных стран. Так, президент Владимир Путин заявлял, что России удалось преодолеть трудности, возникшие в результате санкционного давления со стороны Запада. Он подчёркивал, что ограничения в итоге сыграли положительную роль для развития России.