Пхеньян, 19 июня, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном были обстоятельными и касались многих вопросов, заявил 19 июня президент России Владимир Путин, подводя итоги прошедших встреч.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия», — сказал он.

Особое внимание российский лидер обратил на то, что Москва и Пхеньян подписали новый межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Также Владимир Путин заявил председателю КНДР, что будет ждать его с ответным визитом в Москве. Глава российского государства также поблагодарил жителей Пхеньяна за тёплый приём.

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Как передавало ИА Регнум, 19 июня Путин и Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе. по словам российского лидера, заняли вопросы безопасности и международной повестки.

Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Главы двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.

Ким Чен Ын, в свою очередь, отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый высокий уровень, добавил он.

Председатель КНДР назвал Владимира Путинасамым дорогим другом корейского народа. По его словам, заключение нового «самого мощного договора» между двумя странами было бы немыслимо в отрыве от «выдающейся дальновидности» и решительности Путина.