Москва, 19 июня, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80%. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, которые изучили обезличенные данные абонентов за первые пять месяцев 2024 года. Владельцы цифровых сим-карт стали проводить больше времени в интернете и переписываться в мессенджерах.

freepik.com Популярность eSIM в России выросла

ЕSIM представляет собой цифровую сим‑карту, которая встраивается в устройство на этапе производства. Её можно использовать как самостоятельную сим-карту или одновременно с пластиковой, чтобы подключить два номера. Для активации eSIM нужен доступ в интернет — Wi‑Fi или мобильный интернет от второй сим‑карты. В России технология стала доступна в 2020 году.

С января по май этого года число абонентов, использующих eSIM, увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из них более 98% пользователей пользуются eSIM как основной сим-картой.

Чаще всего eSIM устанавливают на iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Преимущественно eSIM присутствует на iPhone 11, однако доля данной модели постепенно снижается по мере замены её на следующие поколения смартфонов этой марки.

Пользователи смартфонов с eSIM стали значительно более активными в интернете по сравнению с прошлым годом. Общее потребление трафика среди этих абонентов за январь–май 2024 года выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года.

Так, наиболее заметно рос трафик при просмотре веб-страниц в браузерах, а также при использовании мессенджеров — активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28% и 23% соответственно. Кроме того, абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16%). В то же время уровень потребления видеоконтента и музыки практически не изменился: этот показатель вырос всего на 2%.

Между тем голосовой трафик больше тратят абоненты с обычной сим-картой: они разговаривают по телефону на 25% больше, чем владельцы eSIM.

«Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии», — говорит директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов. По его словам, это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM.

«Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной SIM-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве», — добавил он. Глебов отметил, что это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по использованию цифровых сим-карт. При этом изменился топ-5 городов, где проживает наибольшее число абонентов с eSIM. Если в 2023 году в «пятёрку» входили Краснодар, Самара и Екатеринбург, то в 2024-м на смену последнему пришёл Ростов-на-Дону.