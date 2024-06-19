Пхеньян, 19 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Сотрудничество России и КНДР не направлено против третьих стран, заявил 19 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Таким образом он прокомментировал распространяемые в западных средствах массовой информации сообщения о том, что расширением сотрудничества Москва и Пхеньян якобы создают коалицию против Запада.

«Мы выстраиваем отношения, тем более с нашими соседями, не против кого-то, а на благо самим себе, на благо интересам народов наших двух стран», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что российско-корейское сотрудничество не имеет направленности против каких-то третьих стран.

Как передавало ИА Регнум, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Путин и Ким Чен Ын подписали после переговоров в Пхеньяне. Ранее президент России заявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит ряд предыдущих договоров между Россией и КНДР. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время. Целью нового документа будет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с дружественным государственным визитом. В аэропорту его встретил лидер страны Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.