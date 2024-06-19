Москва, 19 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Лифт упал в жилом доме в центре столицы. В результате инцидента пострадал один рабочий, его госпитализировали, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Александр Вильф/РИА Новости

По данным ведомства, ЧП произошло 19 июня в многоэтажке на Земляном Валу при проведении работ по замене лифтового оборудования. По полученным данным, лифт рухнул с третьего этажа. Рабочий упал в шахту.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Информация о состоянии рабочего не уточняется.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

5 марта в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга упал лифт с 15 пассажирами. В результате инцидента пострадали три человека.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что лифт упал на двоих рабочих в многоэтажке на северо-западе Москвы. Им удалось выжить, но уже позднее стало известно о гибели одного из рабочих.