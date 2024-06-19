Балаково, Саратовская область, 19 июня, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Балаковская АЭС заняла первое место в корпоративном конкурсе «Лучшие атомные станции по итогам 2023 года». Это звание Балаковской АЭС присуждено в 20-й раз.

Управление коммуникаций Балаковской АЭС Балаковская АЭС

Как отметили в управлении коммуникаций Балаковской АЭС, получить статус «Лучшая АЭС России» помогли и награды Росатома в спецноминации «Лучшая экологически образцовая организация атомной отрасли за 10 лет», и победы специалистов Балаковской АЭС в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства разного уровня. Сотрудники атомной станции завоевали золото на международном чемпионате высотехнологичных профессий «Хайтек-2023» в компетенции «Охрана труда», получили три медали на соревнованиях профмастерства среди предприятий атомной отрасли AtomSkills-2023 и девять медалей на чемпионате среди атомных станций REASkills-2023. Кроме того, по итогам масштабных соревнований добровольное пожарное формирование АЭС стало сильнейшим в Росэнергоатоме. Одним из главных достижений 2023 года стало продление срока эксплуатации энергоблока №4 Балаковской АЭС до 2051 года.

Важнейшим показателем стабильности работы являются значения индексов ВАО АЭС всех энергоблоков Балаковской атомной станции за последние три года, которые постоянно находились в числе лучших. По итогам партнерской проверки ВАО АЭС, которая прошла на предприятии в июне–июле 2023 года, атомная станция получила высшую оценку.

Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает порядка 30 миллиардов кВт·ч электроэнергии. Она поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири. Доля атомной станции в общей генерации электроэнергии, которая вырабатывается в Саратовской области, составляет более 75%.

Как отметили в управлении коммуникаций, за более чем 35 лет работы на Балаковской АЭС не зарегистрировано ни одного случая аварийного выброса в атмосферу и сброса в водные объекты загрязняющих веществ. Экологичность атомной станции подтверждается проверками российских и международных экспертов, а также данными независимого мониторинга, который проводит федеральное государственное учреждение «Центр лабораторного анализа и технических измерений».