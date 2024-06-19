Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. КНДР не несёт ответственности за осложнение обстановки в мире, Россия считает, что Пхеньян вправе принимать обоснованные меры. Об этом заявил президент Владимир Путин 19 июня по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Chris Jung/Global Look Press

«Категорически неприемлем попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что республика вправе принимать обоснованные меры, чтобы укреплять обороноспособность, обеспечивать национальную безопасность и защищать суверенитет.

Россия готова и дальше прилагать усилия, чтобы угроза конфликта на Корейском полуострове была устранена и в регионе формировалась архитектура долгосрочного мира, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам переговоров в Пхеньяне президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Российский лидер отметил, что новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников, а также не исключил, что два государства будут развивать военно-техническое сотрудничество.

Ким Чен Ын заявил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер и нацелен на построение многополярного мира. Документ, предполагающий развитие сотрудничества Москвы и Пхеньяна, поднял союзнические отношения двух стран на новый высокий уровень, добавил он.