Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Россия не исключает, что будет развивать военно-техническое сотрудничество с КНДР после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Об этом российский президент Владимир Путин заявил 19 июня по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

AP/TASS

«Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом», — сообщил Путин.

Он отметил, что новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников. Российский лидер напомнил, что недавно страны НАТО заявляли о поставках на Украину высокоточного оружия для нанесения ударов по территории РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Путин и Ким Чен Ын подписали после переговоров в Пхеньяне. Ранее президент России заявил, что подготовлен новый фундаментальный документ, который станет основой отношений России и КНДР на долгий период.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что новый документ заменит ряд предыдущих договоров между Россией и КНДР. Он пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна в последнее время. Целью нового документа будет обеспечение большей стабильности в регионе Северо-Восточной Азии.