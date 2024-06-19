Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Запущенный США механизм санкций Совбеза ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен, заявил 19 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Инспирированный США и их союзниками бессрочный ограничительный режим Совета Безопасности ООН в отношении КНДР должен быть пересмотрен», — сказал президент на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Путин также заявил, что конфронтационная политика США по расширению в Северо-Восточной Азии своей военной инфраструктуры и проведению военных учений с участием враждебных к КНДР армий подрывает мир и стабильность и несёт угрозу безопасности всем странам региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 июня Путин заявил, что Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций и продолжат совместное противодействие практике «санкционного удушения».

В марте Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР. Перед началом заседания Совбеза постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что «давно назрел мыслительный процесс» по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, а эксперты санкционного комитета перестали справляться со своими обязанностями.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын. Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин и Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе. 19 июня лидеры подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам главы российского государства, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.