Москва, 19 июня, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Московский департамент информационных технологий разработал 10 чат-ботов, отвечающих на вопросы жителей столицы и снимающих часть нагрузки с операторов контакт-центра. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Belkin Alexey/Global Look Press

Преимущества виртуальных помощников градоначальник перечислил в своем канале в Telegram. Так, бот в чате поддержки mos.ru поможет записаться к врачу, открыть доступ к электронной медицинской карте и получить единый платежный документ. А с помощью чат-бота «Электронный дом» можно направить заявку на устранение неполадок и передать показания счетчиков.

Собянин подчеркнул, что бот на портале поставщиков самостоятельно обрабатывает 80% вопросов пользователей.

«После отработки сложного случая оператором бот фиксирует его ответы, пополняет свою библиотеку знаний и в будущем использует их при аналогичных запросах», — отметил Собянин.

Кроме того, работает чат-бот на Инвестпортале столицы. Он поможет пользователям с участием в городских торгах, расскажет о возможности для получения налоговых льгот и мерах поддержки предпринимателей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин рассказал о создании в Москве первого в России кластера видеоигр и анимации. Он подчеркнул, что резидентами пространства станут ведущие и начинающие отечественные компании-разработчики и анимационные студии. Кластер в Сколково станет местом проведения конференций и общения для представителей игровой индустрии. А для молодых специалистов там запустят образовательную площадку.