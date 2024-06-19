Москва, 19 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Задержанный по делу о массовом отравлении гендиректор фирмы-производителя фасоли 73-летний Анатолий Шин ранее уже был в поле зрения правоохранительных органов. В 2001 году Шин был осужден за дачу взятки сотруднику экономической безопасности. Бизнесмена приговорили к штрафу. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В 2001 году Шина задержали за попытку дачи взятки сотруднику ОБЭП (с 2011 года УЭБиПК — Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции).

«17 января 2001 года Анатолий Шин был задержан за попытку дачи взятки сотруднику полиции в сумме 6000 рублей. Бутырским судом был осужден по ч. 2 ст. 291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу в значительном размере). Наказание по этой уголовной статье либо лишение свободы на срок до пяти лет, либо штраф до 1 000 000 рублей», — сообщил источник.

В 2001 году средняя зарплата составляла чуть более 6000 рублей. Зарплата младшего офицерского состава в те годы также была чуть более 6000 рублей.

Директор ООО «Савон-К» Анатолия Шина, которого правоохранительные органы задержали 18 июня в Москве по делу о массовом отравлении, является производителем консервированной фасоли, которую использовали для приготовления салатов, ставших причиной массового отравления. Всю продукцию уже сняли с производства и прилавков.

17 июня стало известно, что в Москве за медицинской помощью с симптомами ботулизма обратились более 120 человек, 55 из них находятся в тяжёлом состоянии, 30 — в реанимации. Позже ботулизм был обнаружен в Нижегородской области, где за медицинской помощью обратились12 человек, и в Казани — 14 человек.