Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Россия и КНДР выступают против применения политически мотивированных санкций. Москва и Пхеньян продолжат совместное противодействие практике «санкционного удушения». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Гавриил Григоро/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Мы выступаем против практики применения политически мотивированных санкций и ограничений. Такие нелегитимные действия лишь расшатывают мировую экономическую и политическую систему», — отметил президент России.

Российский лидер добавил, что Москва и Пхеньян продолжат противодействовать практике «санкционного удушения», который используется Западом для сохранения своей гегемонии в международной политике, экономике и других сферах.

Как передавало ИА Регнум, 18 июня Путин в своей статье для северокорейской газеты «Нодон синмун» отметил, что все попытки Запада сдержать и изолировать Россию оказались провальными. Глава государства подчеркнул, что РФ продолжает уверенно наращивать свой экономический потенциал, развивать промышленность, технологии, инфраструктуру, науку, образование и культуру.

В КНДР, несмотря на многолетнее экономическое давление, провокации, шантаж и военные угрозы со стороны США, столь же эффективно отстаивают свои интересы, добавил российский лидер.

31 мая Совет Евросоюза 31 мая ввёл новые санкции против граждан и компаний КНДР и Ирана. Страны обвинили в поставке вооружения России, которое страна якобы применяет на Украине.

29 марта пресс-секретарь президент Дмитрий Песков сообщил, что Россия заблокировала резолюцию США о продлении работы экспертов санкционного комитета по КНДР в соответствии со своими интересами.