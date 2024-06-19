Ростов-на-Дону, 19 июня, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении обвиняемых по делу о покушении на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко и в подрыве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова.

Антон Буценко/РИА Новости

Так, фигурант уголовного дела Александр Погорелов получил пожизненное лишение свободы.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Погорелову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — огласил решение судья.

Его сообщники — Артём Ен, Александр Тимошенко и Василий Чурилов — получили 17 лет, 12 лет и 13 лет колонии строгого режима соответственно.

Погорелову вменили теракт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, а также шпионаж и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Чурилов обвинялся по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности, Тимошенко — в шпионаже и приготовлении к нему, а Ен — содействии террористической деятельности

Как передавало ИА Регнум, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Подробности его убийства стали известны из перехваченного разговора между сотрудником и агентом СБУ. Исполнителю убийства заплатили 5 млн рублей. Захарченко отправился в кафе на встречу с друзьями в центре города и уже не вернулся домой. Неизвестные установили в заведении бомбу, при взрыве политик получил несовместные с жизнью травмы и скончался по пути в больницу.

Командир батальона «Спарта» армии ДНР Арсен Павлов, более известный под позывным «Моторола», был убит 16 октября 2016 года в лифте своего дома в Донецке с помощью взрывного устройства. Вместе с ним погиб его охранник. Позже в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.