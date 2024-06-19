Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Россия и КНДР подписали межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная, сообщила 19 июня пресс-служба Кремля.

«В ходе государственного визита Владимира Путина в КНДР подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряд двусторонних соглашений», — сказано в сообщении.

Также было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки.

Как передавало ИА Регнум, договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, подписанный Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, должен, по словам главы российского государства, стать основой отношений России и КНДР на долгий период. Помощник президента Юрий Ушаков пояснил, что обновление договора потребовалось в связи с глубокими изменениями в геополитической обстановке, а также качественными переменами в двусторонних отношениях Москвы и Пхеньяна.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин и Ким Чен Ын проведут неформальные переговоры тет-а-тет, также пройдут переговоры делегаций в расширенном составе. В состав российской делегации вошли в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Андрей Белоусов.

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