Донецк, 19 июня, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Украинский военный Максим Лихачёв, перешедший на танке Т-64 на сторону России, подал документы на получение гражданства РФ. Об этом сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кадр из видео Максим Лихачёв

«Максим Лихачев подал документы на получение российского паспорта», — приводит ТАСС слова источника из силовых структур ДНР.

Отмечается, что выдача паспорта ожидается через несколько недель.

Как передавало ИА Регнум, в мае Лихачёв угнал танк и перешёл на сторону Вооружённых сил России. По его словам, украинский военный угнал танк, потому что посчитал, что так будет безопасней добраться до российских позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости.

Он также добавил, что сдавшийся в плен — уроженец города Сватово ЛНР, с начала спецоперации он успел послужить в четырёх бригадах ВСУ.

Вместе с тем Лихачёв рассказал, что спецслужбы Польши предлагали ему заниматься в Донбассе шпионажем. Он уточнил, что спецслужбы Польши интересовались информацией из ДНР и ЛНР, а также местом его рождения и фактического проживания ближайших родственников.