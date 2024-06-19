Берлин, 19 июня, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Германия может подвергнуться крупномасштабному теракту во время проведения Евро-2024, пишет газета Financial Times.

Harald Tittel/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Возможный сценарий — крупномасштабная скоординированная атака, подобная той, которую мы недавно наблюдали в Москве», — приводит издание слова главы Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ Томаса Хальденванга.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фейзер отметила, что Германия во время проведения Евро-2024 находится под прицелом «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и «Вилаята Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»). Последняя недавно опубликовала фотографию с подписью «Забей последний гол», на которой изображен боевик с оружием на футбольном стадионе.

ИГИЛ преуспело в отправке своих сторонников в западную Европу, которые представляются беженцами из Украины, сказал Хальденванг. Он добавил, что движение призывает нападать на «уязвимые цели» в ЕС, а «волки-одиночки» продолжают оставаться одной из самых больших угроз общественной безопасности.

Ранее службы безопасности Германии выявили несколько потенциальных исламских террористов из Таджикистана, которые выдавали себя за украинских беженцев. Исламисты использовали поддельные документы, а также рассказывали выдуманные случаи с пытками и дальнейшим преследованием, после чего им разрешали пребывать в Германии «почти без проверок».