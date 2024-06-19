Пхеньян, 19 июня, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией, отношения между Москвой и Пхеньяном вступают в период нового высокого расцвета, заявил 19 июня лидер КНДР Ким Чен Ын.

Гавриил Григоров/ТАСС Лидер КНДР Ким Чен Ын во время российско-корейских переговоров

«Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», — сказал он на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

Отношения между странами, отметил он, вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с советским временем. По словам главы Северной Кореи, пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться.

По итогам переговоров лидеры России и Северной Кореи подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который, по словам российского лидера, ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Северную Корею с дружественным государственным визитом. В аэропорту его встретил лидер страны Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. После торжественной церемонии, в ходе которой лидеры представили друг другу членов своих делегаций, они проследовали в резиденцию «Кымсусан» для переговоров.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, Путин и Ким Чен Ын по итогам переговоров обменялись подарками. Путин подарил северокорейскому лидеру новый Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. В свою очередь глава КНДР подарил президенту России художественные произведения, включая бюсты.