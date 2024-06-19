Вашингтон, 19 июня, 2024, 12:37 — ИА Регнум. Главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку вызвали в конгресс Соединённых Штатов на слушания по теме изучения антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр в Париже, сообщает пресс-служба Палаты представителей США.

Алексей Филиппов/РИА Новости Витольд Баньк

В заявлении председателя комитета по энергетике и торговле Кэти Макморрис говорится, что «WADA, руководящий орган, ответственный за обеспечение соблюдения справедливых стандартов, имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии».

«Эти слушания дадут членам возможность изучить этот послужной список, определить возможности для улучшения и гарантировать, что лучшие спортсмены заберут домой золотые медали», — отмечается в заявлении.

По данным телеканала NBC, Витольд Банька от приезда в Конгресс отказался. Сами слушания пройдут 25 июня. В них примут участие оолимпийские чемпионы по плаванию Майкл Фелпс и Эллисон Шмитт, а также глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Как передавало ИА Регнум, в мае члены палаты представителей США обратились в минюст США и Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой начать расследование из-за ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов в 2021 году. В Антидопинговом агентстве США обвинили WADA в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов из КНР.

Ранее газета The New York Times сообщила, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. Позднее WADA заявило, что не наказало спортсменов за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Токио, так как не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов.

Китайская сторона заявила, что пловцы приняли запрещенное вещество непреднамеренно и в небольших количествах, так что против них не требуется предпринимать каких-либо действий. Расследование Китайского антидопингового агентства предположило, что инцидент произошел из-за испорченных продуктов питания.

29 января CAS вынес решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, удовлетворив запрос WADA о четырёхлетней дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе фигуристки якобы обнаружили следы запрещённого препарата триметазидина.

Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года. После этого сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель позже пояснил, что у Валиевой якобы концентрация препарата была 2,1 нанограмм на миллилитр, у китайских спортсменов гораздо ниже. При этом, по егос словам, россиянка не смогла доказать, что препарат попал к ней в организм случайно. Показания и пояснения менялись не раз и были неубедительны, добавил он.

Комментируя дисквалификацию Валиевой, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать своих спортсменов до конца, задействуя механизмы апелляции. Решение суда является политизированным, отметил представитель Кремля. Позднее Песков также заявил, что члены российской олимпийской сборной по фигурному катанию так и останутся олимпийскими чемпионами.

В МИД России назвали решение CAS по Валиевой вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку.

Кроме того, от WADA и МОК звучат угрозы в адрес спортсменов, планирующих принять участие в Играх дружбы. Их пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причём уже этим летом в Париже.